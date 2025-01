Unlimitednews.it - Focus Salute – Stress, perché aggredisce il cuore di uomini e donne

MILANO (ITALPRESS) –loilci fa rischiare l’infarto? Che cosa significa per tutto il nostro corpo, e i nostri organi più preziosi, essere in uno strato persistente di allarme e d’emergenza, anche “solo” emotiva? Nel sessantasettesimo numero di, format di Italpress, la professoressa Alessandra Graziottin, ginecologa e oncologa, analizza l’impatto biologico dellosu tutto il nostro organismo, con particolare attenzione a quanto l’impennata di cortisolo, prodotto dalle ghiandole surrenaliche, sia un elemento chiave e positivo nelloacuto per mettere il corpo in condizioni di affrontare lo stato di emergenza. E quanto invece la persistenza di alti livelli di cortisolo e infiammazione, causati dallocronico, diventino distruttivi soprattutto per il