Quotidiano.net - Finanza

Leggi su Quotidiano.net

Credem ha terminato i primi nove mesi del 2024 con un utile netto di 485,88 milioni di euro, in aumento del 10,7% rispetto ai 439,02 milioni contabilizzati nei primi nove mesi del 2023, dopo aver spesato 33 milioni di euro di contributi ai fondi per la gestione delle banche in difficoltà ed oltre 4 milioni di euro di accantonamenti per il Fondo di garanzia per le polizze vita. A fine settembre 2024 gli impieghi alla clientela ammontavano a 34,67 miliardi di euro (+0,7% a/a), mentre i crediti problematici totali netti erano pari a 275 milioni di euro.