Veronasera.it - Festival country al Giogo

Leggi su Veronasera.it

Volete passare una domenica indimenticabile? Dalle 11 del mattino si entra in modalitàmusic! La scuola di ballo West & Friends, bestschool 2024 in Europe, animerà l’atmosfera con balli e dj set in alternanza con la Tex Band, live music tutto da ballare!Appuntamento.