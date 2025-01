Ilgiorno.it - Estradato dalla Svizzera: deve scontare 6 anni in Italia

Como, 20 gennaio 2025 – In, lo attendeva un condanna a 6di reclusione, e il pagamento di una multa a titolo di pena accessoria. L’uomo, 39residente a Mozzanica in provincia di Bergamo, è stato rintracciato ine consegnato alle autoritàne. L’estradizione è avvenuta venerdì 17 gennaio a Ponte Chiasso, a seguito del suo arresto avvenuto il 13 gennaio. La polizia elvetica lo ha portato fino al confine a Como, e consegnato alla Polizia di Frontiera di Ponte Chiasso, per la precisione all’Ufficio Binazionale. A carico dell’uomo risulta una pena residua di 6e 2 mesi di reclusione, e una multa di 900 euro, in quanto condannato dal per reati tributari, truffa, furto aggravato, minacce e simulazione di reato, tutte condotte commesse nel circondario di Bergamo.