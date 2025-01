Calcionews24.com - “El segna semper lu”. Mateo Retegui come Maurizio Ganz: eguagliati i suoi 14 goal stagionali nell’Atalanta

Leggi su Calcionews24.com

raggiunge quota 14con l’Atalanta in una stagione: eguagliato il record dinel 1992 1993 “Ellu”.tornato dall’infortunio sta sfornando ancorasu, e la frase non è assolutamente casuale, soprattutto per una questione storica e anche di quello che sta facendo con l’Atalanta. Infatti .