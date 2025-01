Ilrestodelcarlino.it - Ecco come si riqualifica il Foro Boario, luogo del cuore degli osimani

Il Pnrr ha portato diversi progetti a Osimo,il restauro dei Tre Archi appena terminato e il comparto 28 in dirittura d’arrivo (un intervento totale da 400mila euro su un immobile comunale tra le vie Strigola e Andrea da Recanati, nella parte sud est del centro storico, già destinato ad alloggi Erap da decenni ma in stato di degrado). Il Comune poi ha ottenuto 5 milioni di euro perre il, assieme alle case popolari di San Marco e Santa Lucia, l’ala chiusa dove sarà riportata la scuola media. Ilè uno dei luoghi del, a due passi dalle mura del centro, che però ha urgente bisogno di essere sistemato per una fruizione piena. I lavori, in ritardo, saranno consegnati a breve: saràto il loggiato, verranno messe delle vetrate, sarà fatto l’impianto di riscaldamento e raffreddamento e verrà cambiata l’illuminazione per farlo diventarepolifunzionale, probabilmente una ludoteca per bambini e ragazzi ma non solo.