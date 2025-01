Eccezionale intervento su bambina rimosso cancro al rene di 15 kg arrivato al cuore

Iltempo.it - Eccezionale intervento su bambina, rimosso cancro al rene di 1,5 kg arrivato al cuore

Roma, 20 gen. (Adnkronos Salute) - Sei cicli di chemioterapia, poi nove ore dima ora il tumore di circa 1,5 chili di cui era affetta Sara (nome di fantasia), a soli otto anni, è stato. "Unchirurgico complesso e straordinario", ha spiegato in una nota l'ospedale pediatrico Bambino Gesù di Roma dove è stata operata la. "Questo successo non è solo una vittoria medica, ma anche una grande speranza per tante famiglie che affrontano situazioni simili", ha affermato Alessandro Crocoli, responsabile dell'Unità di Chirurgia Oncologica."Sara (nome di fantasia), 8 anni appena compiuti, era affetta da un nefroblastoma aldestro che si estendeva all'interno della vena renale, della vena cava inferiore fino a raggiungere l'atrio destro del, a causa di una trombosi neoplastica.