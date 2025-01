Inter-news.it - Dumfries: «Asllani gran giocatore. Esposito? Che qualità, gli ho detto questo!»

Denzelsi è pronunciato al termine di Inter-Empoli, sfida vinta dai nerazzurri con il punteggio di 3-1 anche grazie a un suo gol.IL COMMENTO – Denzelsi è espresso a InterTV nel post-partita di Inter-Empoli, match nel quale ha messo a segno il suo settimo gol stagionale: «è un, io ho lavorato sutipo di cross. Sono stato felice di aver segnato. Non è stato facile, il primo tempo è stato chiuso. L’Empoli ha giocato bene, con 11 giocatori dietro, ma noi siamo stati concentrati e abbiamo conseguito unade vittoria. Siamo forti come gruppo, abbiamo tanti ricambi, lavoriamo ogni giorno consapevoli di avere davanti un momento importante per la nostra stagione. Contro lo Sparta Praga avremo una partita importante. Non sarà facile, ma proveremo a vincere.