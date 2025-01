Ilrestodelcarlino.it - Due sogni che si avverano: la testimone di nozze è la nonna di 102 anni

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Ancona, 20 gennaio 2025 – Si sposa con il suo innamorato e persceglie laultracentenaria. Ha coronato un doppio sogno ieri mattina, a Sirolo, Arianna Regoli, 44, sirolese, dicendo sì ad Alessandro Brilli, 45, suo sposo. Il primo per lee l’altro per avere avuto accantoErmelinda Polenta, 102, mamma di suo padre. Unasprint per un matrimonio speciale, pieno di emozioni, amore e anche di storia. C’è mancato poco che le ultracentenarie presenti fossero addirittura due. Anche lo sposo ha unalongeva che a marzo compirà 106. Ieri però è dovuta rimanere a casa e comedi Alessandro c’era la sorella Alessia. In due avrebbero fatto due secoli presenti in Comune. Lesono state celebrate da Marina Paoloni, ufficiale di stato civile del Comune di Sirolo.