Doualla e il record nei 60 metri Mei | Può diventare campionessa ma va protetta

(Adnkronos) – È nata una stella nell’atletica italiana. Kelly Ann, velocista azzurra di appena 15 anni, ha stabilito il nuovoeuropeo Under 18 nei 60, trionfando ad Ancona in 7?23. “è un grande talento, ma va lasciata crescere in santa pace. Ora deve divertirsi a fare atletica, ma come ha detto lei stessa la priorità è la scuola. Riparliamone tra qualche anno”, ha detto il presidente della Fidal Stefano Mei all’Adnkronos. “Mi fa piacere avere in Italia una potenziale, ma dobbiamo andarci piano a dare l’etichetta del fenomeno”, ha continuato il presidente della Federazione italiana di atletica leggera, “ad esempio io a 16 anni feci ilmondiale junior dei tremilae mi appiccicarono l’etichetta del campione predestinato. La cosa mi destabilizzò, a quell’età non si ha l’equilibrio per gestire certe responsabilità”.