Dopo Ramy la fuga al posto di blocco è diventata una moda

La politica sta riflettendo sull'opportunità di creare una nuova fattispecie di reato: non fermarsi all'alt delle forze dell'ordine e tentare la. Non sarà inserito nel ddl Sicurezza, come non lo sarà il reato di terrorismo di piazza, chiesto dalle forze dell'ordine, per non allungare ulteriormente l'iter di approvazione di una normativa ritenuta fondamentale e urgente. Tuttavia l'idea gira tra molti esponenti della maggioranza e saremmo già allo studio di fattibilità e coerenza con il nostro sistema legislativo. Attualmente, in Italia, laè ammessa; diventa reato quando chi la tenta mette in pericolo gli altri, come lo scooter guidato da Fares e con a bordolanciato a tutta velocità nella notte per scappare ai carabinieri. A quel punto, si configura l'ipotesi di resistenza a pubblico ufficiale.