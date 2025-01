Digital-news.it - Donald Trump torna alla Casa Bianca: insediamento in diretta tv Rai, Mediaset, La7, SkyTG24

Johnsi prepara a fare il suo ritorno ufficialecome 47° Presidente degli Stati Uniti d’America, un evento che già si preannuncia storico e carico di significato. La cerimonia d’, che si terrà lunedì 20 gennaio 2025, attirerà l’attenzione dell’intero pianeta, con occhi puntati su una Washington in pieno inverno, avvolta da temperature rigide che scenderanno ben al di sotto dello zero. Proprio a causa delle avverse condizioni climatiche, che prevedono una temperatura tra i -5 e i -6 gradi, per la prima volta nella storia moderna il giuramento presidenziale non si svolgerà sui tradizionali gradini del Campidoglio, ma all’interno della Capital One Arena, una delle strutture più grandi e prestigiose della città, capace di ospitare fino a 20.000 persone.