Donald Trump ha giurato è il 47esimo presidente degli Stati Uniti | Oggi per l’America inizia l’età dell’oro – Foto e video

Leggi su Open.online

hacome. Un ritorno che ha il sapore di un terremoto, per la politica americana e per quella internazionale. La cerimonia si tiene all’interno del Campidoglio dov’è stata spostata per le temperature polari a Washington. Tra i leader in prima fila, anche ladel Consiglio italiana Giorgia Meloni: unica leader Ue a partecipare all’Inauguration Day, dovrebbe sedere al fianco delargentino Javier Milei. Dopo la messa mattutina nella chiesa di St John,si è recato alla Casa Bianca, dove è stato accolto daluscente Joe Biden: «Benvenuto a casa», gli ha detto il leader democratico. Con loro, per un tè di simbolico passaggio di consegne, anche le mogli, Melania e Jill. Poi la scena di è spostata al Campidoglio.