Vanityfair.it - Donald Trump, così l'ossessione per Y.M.C.A. ha distrutto i Village People

Leggi su Vanityfair.it

In passato il gruppo in vetta alle classifiche aveva attaccato il presidente per aver usato la loro canzone durante i suoi comizi. Quattro anni dopo, la band si esibisce dal vivo in occasione del suo secondo insediamento