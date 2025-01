Ilgiorno.it - Diffamazione e canzoni. Baglioni e Striscia la notizia. Il caso finisce in un processo

Leggi su Ilgiorno.it

lachiamata apera Claudio. Giovedì si aprirà al Tribunale di Monza il dibattimento per la citazione diretta a giudizio inviata dalla Procura di Monza al ‘papà’ del tg satirico Antonio Ricci e ai presentatori e collaboratori Ezio Greggio, Enzo Iacchetti, Gerry Scotti e Antonio Montanari alias mago Casanova per il libro ‘Tutti poeti con Claudio. Dispensa essenziale per il poeta moderno’ sul cantautore romano.la, querelata da, aveva ottenuto l’archiviazione dall’accusa di "stampa clandestina" dal Tribunale secondo cui il libro, tanto nella versione digitale quanto in quella cartacea, non è risultato destinato a un numero indeterminato e ampio di soggetti come prevede il reato contestato. Contestata invece dalla Procura con la citazione diretta l’accusa diper avere "offeso la reputazione di Claudio" affermando che "senza renderlo noto" avrebbe "copiato, all’interno dei testi di numerose sue, frasi ed espressioni utilizzate da poeti, letterati ed altri autori".