Laverita.info - Dall’India una miniera di vitamina C

Simile a un acino d’uva o a una piccola susina gialla, l’amla è un frutto sacro per l’induismo. Qui da noi è disponibile soprattutto in polvere o in capsule ed è molto apprezzata per le sue proprietà antiossidanti e antinfiammatorie. Ma è anche un toccasana per la salute cardiovascolare e rallenta il processo di invecchiamento.