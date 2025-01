Ravennatoday.it - Dalla Romagna alla Tanzania e ora in Olanda: "L'obiettivo è tornare in Africa"

Leggi su Ravennatoday.it

Sono tornati per le vacanze di Natale nella loro città d'origine per poinei luoghi in cui li ha portati il lavoro. Ma prima hanno fatto tappa in Comune per salutare l'Amministrazione comunale nell'ambito degli incontri con i “bagnacavallesi nel mondo”. Il 28 dicembre scorso il sindaco.