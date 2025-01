Lidentita.it - Dalla Cina a Singapore: la fuga dei miliardari. Cosa deve imparare l’Ue

Leggi su Lidentita.it

Il crollo del numero diinnegli ultimi anni rappresenta un campanello d’allarme non solo per Pechino, ma anche per il resto del mondo, in particolare per l’Europa. Dietro questo fenomeno, si cela un mix di politiche governative aggressive, instabilità economica e miopia strategica. Questo dramma – che molti analisti nostrani hanno persino .: ladeiL'Identità.