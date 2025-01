Repubblica.it - Cosa sappiamo finora delle criptovalute lanciate da Donald e Melania Trump

Rialzi del 90% per le Meme coin della coppia presidenziale. Oltre 100 miliardi di capitalizzazione raggiunti in poche ore. In rialzo anceh Bitcoin. Ma restano dubbi sull’opportunità della mossa, anche da parte del mondo cripto