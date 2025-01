Fanpage.it - Cosa farà Lewis Hamilton oggi nel primo giorno da pilota Ferrari: tante riunioni e la prova del sedile

Leggi su Fanpage.it

dal 20 al 23 gennaio sarà in Italia. Saranno giornate intense per ilinglese checonoscenza con il mondole attività da svolgere, probabilmente mercoledì 22 sarà in pista a Fiorano per la prima volta con la