Napolitoday.it - Coppietta presa di mira da una babygang: gli devastano l'auto a calci

Leggi su Napolitoday.it

Un episodio spaventoso e violento ha visto come vittime una coppia di ragazzi sabato notte a Fuorigrotta. Lui e lei, 20 anni, erano in una Panda con due amici che li stavano accompagnando a casa dopo una serata fuori. Erano lungo via Attilio Regolo, tra viale Augusto e via Giulio Cesare, quando è.