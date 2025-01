Napolipiu.com - Conte non ci sta: faccia a faccia con ADL sul mercato. La richiesta

non ci sta:con ADL sul. La">Il presidente del Napoli atteso nelle prossime ore da Los Angeles. L’allenatore vuole gestire in prima persona le trattative dopo l’addio di Kvara.De Laurentiis sta facendo ritorno in Italia dagli Stati Uniti. Secondo quanto riportato da Il Mattino, è in programma un confronto immediato con Antonioper definire le strategie didel Napoli dopo la cessione di Kvaratskhelia al PSG.L’allenatore pugliese, sempre secondo il quotidiano, avrebbe intenzione di prendere in mano la gestione delle trattative in prima persona, evitando operazioni non condivise come accaduto in passato. La priorità resta Alejandro Garnacho del Manchester United, per il quale il club azzurro ha presentato un’offerta di 42 milioni di euro.