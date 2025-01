Milanotoday.it - Consulenze da 500 euro e il rischio di perdere tutto: l'altra faccia delle aste immobiliari

Per raccontarci la sua storia, Simone risponde al telefono da una casa che non è la sua. Ha 32 anni, è egiziano e lavora a tempo indeterminato come addetto alle pulizie in una nota università milanese. Dall'estate scorsa non ha più una casa ed è ospite da un amico. Dopo anni passati a pagare.