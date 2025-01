Lanazione.it - Concerto di musiche medievali al Circolo Aurora con l 'Ensemble Rosa Splendes

Leggi su Lanazione.it

Arezzo, 20 gennaio 2025 – Ambientata nel Medioevo, un'inedita narrazione in rima, intercalata da brani musicali originali dell'epoca, racconta i sentimenti e le avventure di un giovane cavaliere e di una nobile fanciulla. Mutano nel tempo le ragioni che portano alla guerra, ma, in ogni epoca e in ogni luogo, esisteranno storie come quella di Arturo e Isabella. Scritto ed interpretato da Leopoldo Papini. Esecuzione musicale a cura dell'Splendens: Maria Cristina Gambi: flauti, liuto, viella, percussioni. Miria Paffetti: voce, salterio, percussioni. Veronica Papini: voce, flauti, salterio, percussioni. Cori, symphonia, percussioni: Adele Daveri, Anna Daveri, Irene Daveri, Maddalena Luttini. Costituitosi in associazione culturale per lo studio, l’esecuzione e la divulgazione della musica antica, l’Splendens si esprime nella ricerca dell'allegria coinvolgente dei brani profani e nell'intensità emotiva dellesacre.