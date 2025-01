Ilgiorno.it - Como, il violinista Fulvio Luciani ospite di Camera con musica

, 20 gennaio 2025 – Domenica 26 gennaio alle 11 si torna in Sala Bianca al Teatro Sociale di, per un nuovo appuntamento dicon. Protagonista sarà, uno dei più apprezzati violinisti della scena internazionale, che si esibirà in un concerto dedicato a uno dei pilastri assoluti dellaclassica: Johann Sebastian Bach. In questo evento, l'artista eseguirà le tre Sonate per violino solo, tratte dal celebre ciclo Sei Solo a Violino senza Basso accompagnato, un capolavoro che incarna la maestria compositiva di Bach e la profondità espressiva dellabarocca.di fama internazionale,ha studiato con Paolo Borciani del Quartetto Italiano, Franco Gulli e Norbert Brainin del Quartetto Amadeus. Fondatore del Quartetto Borciani, ha tenuto concerti in tutto il mondo, contribuendo significativamente al repertorio attraverso esecuzioni e registrazioni acclamate dalla critica.