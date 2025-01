Gravidanzaonline.it - Come funziona il calcolatore che ti dice quanti bambini in Italia si chiamano come il tuo!

Leggi su Gravidanzaonline.it

La scelta del nome da dare al bebè in arrivo è sempre un momento particolarmente emozionante per i futuri genitori, ma spesso può anche rivelarsi più complesso del previsto; la scelta, infatti, è davvero ampia, e mettere d’accordo mamma e papà può non essere così semplice.C’è chi preferisce andare “sul sicuro” e affidarsi ai nomi tradizionali, magari attingendo dai nonni paterni o materni, chi invece è più estroso e opta per nomi esotici.Ma spesso la nostra curiosità è anche quella di sapereo bambine sieffettivamentei nostri; per saperlo ci si può affidare alIstat, uno strumento grazie al quale è sufficiente inserire un nome e selezionare il sesso per conoscere la serie storica del numero di nati iscritti in anagrafe con quel nome, dal 1999 fino all’ultimo anno disponibile, che in questo momento è il 2023.