"Clima in pericolo, green insostituibile"

Le assemblee e i cittadini che stanno portando avanti la battaglia contro l’abbattimento del bosco urbano di Ospizio, calano l’asso di briscola. Con un videomessaggio della durata di mezzo minuto pubblicato sulla pagina Facebook ‘Bosco Ospizio’, è intervenuto a favore del mantenimento del polmone verde lo scienziato Nicola Armaroli, dirigente di ricerca presso il Cnr e membro dell’Accademia Nazionale delle Scienze. "Ancora un supermercato? - si domanda lo scienziato - Un altro? In città? Ma non abbiamo ancora capito che le nostre città hanno bisogno di verde per combattere il cambiamentotico e il dissesto idrogeologico? il Bosco Ospizio dove vivere per il benessere degli abitanti di Reggio. Fermatevi!". Armaroli è un chimico di formazione, la sua attività di ricerca riguarda la conversione dell’energia solare e lo studio della transizione energetica nella sua complessità.