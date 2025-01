Ilrestodelcarlino.it - Civitanovese: si dimette il direttore sportivo Cicchi

Civitanova (Macerata), 20 gennaio 2025 – Claudiosi è dimesso dadella. Una decisone, quella del noto dirigente, comunicata oggi pomeriggio nel corso di una conferenza stampa lampo convocata dallo stessonella sede del club. Ma il passo indietro diarriva in un momento delicato per la, penultima a quota 17 punti che proprio ieri, in occasione della gara interna contro il Roma City, non è riuscita ad andare oltre il pari nonostante fosse chiamata ad una vittoria che le avrebbe permesso di guadagnare punti preziosi in classifica. Durante e dopo la partita c’è stata la dura contestazione da parte della tifoseria organizzata con striscioni di protesta e la scelta di disertare gli spalti nel primo tempo. Nel corso della stagione,è stato spesso considerato uno dei responsabili degli attuali insuccessi dellae molti tifosi ne hanno spesso invocato le dimissioni.