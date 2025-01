Napolitoday.it - Città del Sole e “giocattolo sospeso”

Leggi su Napolitoday.it

Si è appena concluso il grande progetto benefico che ha coinvolto ben 50 punti venditadelin tutta Italia per un Natale solidale, tra cui i 2 punti vendita di Napoli di Via Chiaia e Via Kerbaker. Oltre 1.500 i giocattoli raccolti e distribuiti a bambini e famiglie in difficoltà.