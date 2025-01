Pisatoday.it - Città del sole e 'Giocattolo sospeso'

Si è appena concluso il grande progetto benefico che ha coinvolto ben 50 punti venditadelin tutta Italia per un Natale solidale, tra cui il punto vendita di Pisa di Via San Francesco 54. Oltre 1.500 i giocattoli raccolti e distribuiti a bambini e famiglie in difficoltà.Solo nei.