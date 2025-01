Brindisireport.it - Cisl Fp: "Ospedale Ostuni? Una vittoria di facciata e superficiale"

- "Non basta annunciare che non ci saranno modifiche per festeggiare un successo. La vera conquista è quella di trasformare Chirurgia generale e Ortopedia da unità operative semplici a complesse, per migliorare davvero la qualità dell'assistenza". La nota diffusa oggi, lunedì 20 gennaio.