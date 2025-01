Quotidiano.net - Cina, giustiziato autore strage di novembre a Zhuhai

Lahal'uomo che uccise 35 persone utilizzando ala sua auto come un ariete in un centro sportivo nella città meridionale di, nel Guangdong. Un tribunale della città "haFan Weiqiu in conformità con l'ordine di esecuzione emesso dalla Corte suprema del popolo", ha riferito il network statale cinese Cctv.