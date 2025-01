Temporeale.info - Ciclone in Italia, le previsioni per inizio settimana

Leggi su Temporeale.info

Saranno giorni di maltempo, i primi di questain tutta: in arrivo unche porta con sé una perturbazione con pioggia, vento e in qualche caso anche neve Il mese di gennaio, sulla nostra penisola, si sta caratterizzando per diverse ondate di aria fredda e di maltempo. Se i prodromi dell’inverno, più . L'articoloin, leperTemporeale Quotidiano.