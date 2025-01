Ecodibergamo.it - «Ci ha insegnato che nessuno vive per se stesso»: a Gromo l’ultimo saluto ad Angela Riccardi

Leggi su Ecodibergamo.it

IL FUNERALE. In tantissimi per l’addio alla giovane mamma, scomparsa a causa di una grave malattia. Amici e parenti lanciano una raccolta fondi per la ricerca sul cancro.