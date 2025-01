Udinetoday.it - Chiuso per un giorno svincolo autostradale lungo la A23

Leggi su Udinetoday.it

Sono previsti lavori di ispezione e manutenzione della galleria "Obuas nord", sulla A23 Udine-Tarvisio. Per tanto lodi Malborghetto Valbruna, in uscita per chi proviene dalla A4 Torino-Trieste, saràdalle 8 alle 21 di mercoledì 22 gennaio. In alternativa si consiglia di.