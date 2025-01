Romatoday.it - Chiara Trevisan, la Lettrice Vis-à-Vis a Roma

- laVis-à-Vis fa tappa ail 28 gennaio al BiblioBar, nell’ambito del progetto Letture lungo il Fiume, con il pastiche letterario L’Amore. Non si capisce, dialoghi, divagazioni, letteratura e molta ironia per (non) rispondere all’annosa questione: l’Amore, cos’è.