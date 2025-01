Lapresse.it - Chi è Jd Vance, il nuovo vicepresidente Usa

Il senatore dell’Ohio JD, scelto da Donald Trump per la vicepresidenza, ha 39 anni ed è al suo primo mandato al Congresso. Si è fatto un nome con il suo libro di memorie, il bestseller ‘Hillbilly Elegy‘, pubblicato nel 2016, quando Trump si candidava per la prima volta alla presidenza. All’epocanon era certo tra le fila dei trumpiani della prima ora, lo definiva “pericoloso” e “inadatto” alla carica. Ma dopo un incontro con il tycoon nel 2021 ha ribaltato completamente la sua opinione, al punto da ottenere l’anno successivo l’endorsement dell’ex presidente per la sua candidatura al Senato.L’attivismo contro gli oppioidiè nato e cresciuto a Middletown, in Ohio. Si è unito ai Marines e ha prestato servizio in Iraq, per poi conseguire la laurea presso la Ohio State University e la Yale Law School.