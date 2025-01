Lapresse.it - Champions in tv, domani Atalanta, Juventus e Bologna: dove vederla

Leggi su Lapresse.it

InLeague, martedì 21 gennario, tre italiane in campo: in programma, nella settima e penultima giornate della fase a girone unico,-Sturm Graz, Bruges--Borussia Dortmund.Il programma dei match in tvNessuna delle tre partite sarà trasmessa in diretta e in chiaro in tv. Sarà possibile vedere le tre italiane su Sky e in streaming su NOW. Si comincia alle 18.45 con-Sturm Graz, poi alle ore 21-Borussia Dortmund e Bruges-