Fanpage.it - Cessate il fuoco a Gaza, Israele libera nella notte 90 prigionieri palestinesi: accolti da una folla in festa

Leggi su Fanpage.it

Poco dopo l'una didue autobus con i vetri oscurati hanno lasciato la prigione israeliana di Ofer, in Cisgiordania. A bordo 90, 69 donne e 21 minori,ti dopo il rilascio di tre donne israeliane nel primo giorno diiltrae Hamas. Ad accoglierli centinaia di persone scese in strada per festeggiare il loro ritorno a casa.