Cecilia Sala racconta i suoi 21 giorni nel carcere di Evin

"Quando la fessura della porta blindata della cella è chiusa non senti nulla, sei completamente isolato da ogni punto di vista. Quando è aperta senti i rumori delle altre detenute. C'era una ragazza che prendeva la rincorsa, per quanto possibile in una cella molto piccola, per sbattere la testa il più forte possibile contro la porta blindata. I rumori che arrivavano dal corridoio erano spesso strazianti, spesso pianto, spesso vomito, a volte tentativi di farsi del male". Lo hatointervistata da Fabio Fazio, ieri sera a Che tempo che fa. La giornalista del Foglio e di Chora media ha ripercorso i21neldi, dove è stata trattenuta dopo essere stata arrestata illegalmente mentre era in Iran a svolgere il suo lavoro. "L'isolamento è una condizione in cui si trovano ancora tantissime iraniane che non hanno la forza che ho io di avere un paese alle spalle che si muove per te e ti protegge.