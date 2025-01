Foggiatoday.it - C'è anche un foggiano tra i latitanti più pericolosi d'Europa

Leggi su Foggiatoday.it

C’è ancora untra ipiùricercati da Europol. Nella lista, com’è noto, non c’è più Marco Raduano, il boss di Vieste fuggito dal carcere di Badu e Carros il 24 febbraio 2023 e arrestato in Corsica il primo febbraio dell’anno dopo.Raduano fu arrestato mentre era in.