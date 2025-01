Lapresse.it - Caso Salis, sette tedeschi ricercati in Germania si consegnano alle autorità

Leggi su Lapresse.it

cittadini, anti-fascisti e esponenti della sinistra radicale, si sono consegnati volontariamentein diverse località della. Lo comunicano in una nota congiunta i loro legali. Gli imputati, che risultavano latitanti, eranocon mandato di arresto internazionale. “Sono accusati di aver preso parte agli attacchi contro estremisti di destra avvenuti a Budapest nel febbraio 2023. I nostri clienti vogliono difendersi da queste accuse in. I giovani si sono quindi consegnati, nonostante la minaccia di estradizione in Ungheria”, si legge nella nota. In circostanze simili era arrivato l’arresto dell’italiana Ilaria. “In questo contesto, la cittadina tedesca Maja T. è stata estradata in Ungheria il 28 giugno 2024 in circostanze contrarie allo stato di diritto”, si legge ancora nel comunicato.