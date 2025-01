Perugiatoday.it - Casa confiscata al clan dopo la condanna: "Non c'entra nulla con la droga, l'abbiamo costruita tutti insieme tra parenti"

Leggi su Perugiatoday.it

to per traffico e spaccio di, si vede sequestrata l’abitazione dove risiede l’interofamiliare. Sequestro che viene confermato anche in appello, in sede di esecuzione, e allora scatta il ricorso per Cassazione.A proporre il ricorso una parente delto, assistita.