Caronno i ladri sfidano cane e telecamere

Leggi su Ilnotiziario.net

sono in aumento le segnalazioni di furto nelle abitazioni in pieno giorno. A essere prese di mira questa settimana sono state delle case in vicolo Sant’Antonio Abate, nel quartiere di Pertusella. I, nonostante la presenza delle, si sono introdotti prima in un’abitazione situata al primo piano, intenzionati a rubare beni e .