Ilfoglio.it - Caro Musk, assumi subito l'hacker quindicenne di Cesena

Magari Elonpuò approfittare dell’incontro di oggi con Giorgia Meloni a Washington per scambiare due parole sull’di. Trattasi di un ragazzino che, mosso dall’astruso senso di giustizia un po’ dadaista tipico dell’adolescenza, dal chiuso della sua cameretta si dedicava a trasformare in 6 le insufficienze dei compagni sul registro elettronico e a modificare le rotte delle petroliere che solcano il Mediterraneo. Per quanto la connessione fra le due attività sia poco chiara – ma sono certo che, nella testa creativa di un, appaia invece cristallina – se fossi Elon, oggi, a Washington, a Giorgia Meloni direi quanto segue: “Ho letto la notizia sul Corriere di Romagna ma non ho capito bene: davvero il ragazzino sta venendo indagato dalla polizia postale? Davvero c’è un fascicolo a suo nome depositato presso la procura distrettuale di Bologna? Davvero gli hanno sequestrato tutti i dispositivi elettronici? Scusa, ma in Italia avete passato decenni a dire che la scuola deve assegnare dei compiti di realtà, che gli insegnanti non devono perdere di vista il mondo reale, che gli studenti devono dimostrarsi capaci di applicare in concreto le proprie competenze.