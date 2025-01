Abruzzo24ore.tv - Carenze igieniche e irregolarità nei locali, maxi controlli tra Alba Adriatica e Morro d’Oro

Teramo - Blitz delle forze dell’ordine con pesanti sanzioni economiche e sequestri di alimenti, interventi urgenti per tutelare la salute pubblica. I carabinieri di, in collaborazione con il personale del Nas (Nucleo Antisofisticazioni e Sanità) e del Nil (Nucleo Ispettorato del Lavoro), hanno effettuato una serie dipresso un mini market della zona. Durante l’ispezione, sono emerse graviigienico-sanitarie e la presenza di una macelleria operativa senza le necessarie autorizzazioni amministrative. In seguito ai riscontri, l’autorità sanitaria ha ordinato l’immediata sospensione dell’attività. Le violazioni accertate hanno comportato sanzioni per un totale di circa 2.500 euro. Parallelamente, un'operazione simile è stata condotta a. Qui i carabinieri, insieme agli esperti del Nas di Pescara, hanno ispezionato un bar, rilevando anche in questo caso significativee la mancanza di tracciabilità degli alimenti.