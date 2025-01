Fanpage.it - Cannavacciuolo assaggia i piatti di MasterChef per finta? Valerio Braschi spiegò come funzionano le riprese

Leggi su Fanpage.it

È diventato virale il frammento in cui il giudice difinge dire un piatto di Linda. Clamore smentito dalle spiegazioni dell'ex concorrente, che in un'intervista aveva chiaritole registrazioni: "no davvero, ma durante lepassano alcune ore".