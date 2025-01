Sondriotoday.it - Cambia ancora l'attacco della Nuova Sondrio: fuori Puzirevskis, dentro Nsumbu

Leggi su Sondriotoday.it

, siin avanti: non fa più parterosa biancazzurra Artjoms, attaccantenazionale Under 21 lettone che era arrivato in Valtellina solamente due settimane fa e non ha mai debuttato in biancazzurro, ed al suo posto è stato ingaggiato il classe 2001.