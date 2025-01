Oasport.it - Calendario sci di fondo, Coppa del Mondo Engadina 2025: programma, orari, tv, streaming

Ritorno in Svizzera per ladeldi sci di2024-. Si va nell’, luogo della Svizzera che si trova nel cantone dei Grigioni. Qui c’è la particolarità linguistica legata al fatto che in diverse parti il romancio è la lingua principale.Da questi suggestivi luoghi in molti ripartiranno per giocarsi carte importanti legate alla Sfera di Cristallo. Si inizierà di venerdì con una staffetta mista, poi al sabato tradizionale sprint e, alla domenica, una conclusione al ritmo di 20 km con partenza di massa che molto può dire non soltanto in proiezione.Le gare didelall’saranno trasmesse in diretta tv su Eurosport 1 e RaiSport secondo lazione di seguito indicata. La direttasarà assicurata da RaiPlay, Discovery+, Sky Go e DAZN.