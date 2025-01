Ilrestodelcarlino.it - "Calendario difficile ma non cerchiamo alibi"

Tocca al dg Enrico Bonzanini analizzare il momento più delicato del Carpi da inizio anno. "Nel primo tempo per 40’ abbiamo fatto quello che avevamo preparato in settimana – spiega – con la voglia di andare a vincere tanti più contrasti per evitare l’uno contro uno di una squadra che è la più forte in questo. Ma in questa categoria gli errori si pagano ed è giusto analizzare quelli commessi". Il Carpi viene da 2 punti in 4 gare. "Nell’andata nelle prime 7 giornate – prosegue – abbiamo fatto molto bene e quel bottino era stato fondamentale per avere slancio ed entusiasmo negli scontri diretti, ora abbiamo unparticolare che vede quasi tutte Ternana a parte le gare più difficili nelle prime e dobbiamo essere bravi a cercare di entrare prima possibile in condizione. Non vogliamoma sapete che è stata una settimana, è un momento in cui è giusto essere un po’ più severi nell’analizzare gli errori.